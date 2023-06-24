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Karabük'te Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında dolandırıcılık uyarısı

Karabük'te Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında dolandırıcılık uyarısı

Güncel Haberler

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hareketliliğin başladığı hayvan pazarlarında satıcıları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Melise köyü yakınlarında bulunan kurbanlık pazarında çalışma yaptı. Kurban Bayramı öncesinde hareketliliğin başladığı hayvan pazarında satıcılar ve vatandaşlar, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi. Konuyla ilgili hazırlanan broşürleri dağıtan ekipler, satıcılar ve vatandaşlara sahte para konusunda uyarılarda bulundu.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hareketliliğin başladığı hayvan pazarlarında satıcıları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Melise köyü yakınlarında bulunan kurbanlık pazarında çalışma yaptı.

Kurban Bayramı öncesinde hareketliliğin başladığı hayvan pazarında satıcılar ve vatandaşlar, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi.

Konuyla ilgili hazırlanan broşürleri dağıtan ekipler, satıcılar ve vatandaşlara sahte para konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı Karabük Güncel Haberler

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