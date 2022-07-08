Karabük'te Kurban Bayramı mesajları

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, bayramların sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk ve en önemlisi yardımlaşma duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günler olduğunu belirtti.

Bu duyguları doyasıya yaşayan ve yaşatan bir millet olmanın gururuyla birlik, beraberlik, sağlık ve esenlik içinde bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Gürel, şunları kaydetti:

"İlimiz özelinde ve ülkemiz genelinde aziz milletimizin bayram tadında bir Kurban Bayramı geçirmeleri için gerek güvenlik, gerekse kurban kesimlerinin hijyenik şartlarda yapılması bakımından tüm tedbirler en üst düzeyde alınmıştır. Geleceğimiz çocuklarımıza gerçek manada bayram coşkusunu aktarabilmek, her türlü kırgınlık ve dargınlıklara son vermek, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bize bıraktığı emanetin değerini idrak ederek kimsesizlerin kimsesi olmak, sevinç ve mutluluğumuzu aile büyüklerimiz başta olmak üzere eş, dost, akraba ve komşularımızla paylaşmak ve tüm çocukları sevindirmek, yüzlerindeki tebessümün sıcaklığını hissetmek suretiyle mümkün olacaktır."

Gürel, bayramda sevdiklerine kavuşmak için yolculuk yapacaklara da şu uyarılarda bulundu:

"Vatandaşlarımıza acele etmemelerini ve azami dikkatli olmalarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Uzakları yakın etmenin en kolay yolu, gönülden gönüle kurulan köprüdür. Bazen sıcak bir kucaklaşma, bazen bir selam, bazen de telefonun öteki ucundan bir 'merhaba'. Bu anlamda hayır duaları her daim büyük ve güçlü Türkiye'mizin üzerinde olan aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Onların aziz emanetleri, yaşayan gazilerimiz ve saygıdeğer büyüklerimiz nezdinde vatan, bayrak ve mukaddesatımızı korumak ve kollama görevini üstlenen kahramanlarımız başta olmak üzere Karabüklü hemşehrilerimin, tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu da Kurban Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.