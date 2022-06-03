Kümese giren 1,5 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye yakaladı - Haberler

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Kümese giren 1,5 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye yakaladı

AA - Güncel
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Karabük'te bir evin bahçesindeki kümese giren yılan, itfaiye tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Karabük'te bir evin bahçesindeki kümese giren yılan, itfaiye tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Karabük Mahallesi'nde Döndü Köklü'ye ait evin bahçesindeki tavuk kümesine yılan girdi.

Ev sahibi, yılanın kümesten çıkarılması için Karabük Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri kümese giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı yakaladıktan sonra doğaya salıverdi.

AA / Güncel

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