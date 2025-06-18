Karabük'te Kumar Oynayan 22 Kişiye 203 Bin Lira Ceza

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Karabük'te son bir ayda kumar oynadığı belirlenen 22 kişiye toplam 203 bin 434 lira idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü, kumar oynanmasını önlemek amacıyla denetimler gerçekleştirdi.

Karabük'te son 1 ayda kumar oynadığı belirlenen 22 kişiye toplam 203 bin 434 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, il genelinde kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Son bir ay içerisinde il merkezindeki denetimlerde, kumar oynandığı tespit edilen 4 iş yeri hakkında adli işlem yapıldı. 4 kişi hakkında da "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Kumar oynadıkları tespit edilen 22 kişiye ise Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince "kumar oynamak" suçundan ayrı ayrı 9 bin 247 lira olmak üzere toplam 203 bin 434 lira idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca 4 bin 500 liraya ve ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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