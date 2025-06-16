Karabük'te Köy Yollarına Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Karabük İl Özel İdaresi tarafından başlatılan asfalt çalışmaları kapsamında, Eflani ilçesindeki köy yolarına bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt serimi devam ediyor.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çukurören-Alaçat köyleri grup yolundaki çalışmaları inceleyen AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, yürütülen faaliyetlerle ilgili İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci'den bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, asfalt sezonunun başlamasıyla ekiplerin hızlıca sahaya çıktığını belirterek, "Bu yıl, önceki yıllara göre daha fazla köy yolunu asfaltlamayı hedefliyoruz.?Vatandaşlarımızın daha güvenli, daha konforlu ve daha hızlı ulaşım imkanına kavuşması için durmaksızın çalışıyoruz.?İl Özel İdaremizin sahadaki tüm ekipleri büyük özveriyle görev yapıyor. Bizler de bu çabanın yakından takipçisiyiz ve sahadayız." ifadelerini kullandı.

Ulaşımdaki iyileşmenin kırsal yaşam üzerindeki doğrudan etkilerine değinen Keskinkılıç da "Kırsal bölgelerimizde ulaşımın iyileştirilmesi sadece yolları değil, aynı zamanda ekonomik canlılığı ve sosyal yaşamı da doğrudan etkileyen hayati bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

KÖYDES yatırımları hakkında bilgi veren Salt da şunları kaydetti:

"Eflani ilçemize, 2025 yılı KÖYDES ödeneği kapsamında 17 milyon 559 bin 756 lira kaynak ayrılmış durumda.?Son 20 yılda ilçemize toplam 74 milyon 63 bin 834 lira yatırım sağlandı.?Bu yatırımlar sayesinde vatandaşlarımız köylerine artık daha rahat, daha güvenli ve daha hızlı bir şekilde ulaşabilecek."