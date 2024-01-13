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Karabük'te Köpeği Koşturan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

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Karabük'te seyir halindeyken ipinden tuttuğu köpeği koşturan sürücüye 7 bin 216 lira idari para cezası uygulandı. Olay sosyal medyada paylaşılınca polis harekete geçti ve sürücü tespit edildi.

Karabük'te seyir halindeyken ipinden tuttuğu köpeği koşturan sürücüye 7 bin 216 lira idari para cezası uygulandı.

Şirinevler Mahallesi Köprülü Sokak'ta seyreden bir sürücünün ipinden tuttuğu köpeği koşturması sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Olay üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin geçiş güzergahındaki KGYS ile iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Aracı tespit eden polis, sürücüye 7 bin 216 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA / Güncel

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