Karabük'te kontrolden çıkan silindir 8 araca çarptı - Haberler

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Karabük'te kontrolden çıkan silindir 8 araca çarptı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te kontrolden çıkan silindir 8 araca çarptı

Karabük'te belediyeye ait iş makinesi, kontrolden çıkarak çarptığı 2 cip ve 6 otomobile hasar verdi.

KARABÜK (AA) - Karabük'te belediyeye ait iş makinesi, kontrolden çıkarak çarptığı 2 cip ve 6 otomobile hasar verdi.

Üniversite Mahallesi Efsanur Sokak'ta N.S. idaresindeki asfalt silindiri, rampadan indiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

Silindir, yol kenarında park halindeki 2 cip ve 6 otomobile çarparak durabildi. Araçlarda hasar oluştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Üniversite, Karabük, Güncel, Haberler

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