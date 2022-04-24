Karabük'te kontrolden çıkan otomobil Araç Çayı'na uçtu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te kontrolden çıkan otomobil Araç Çayı'na uçtu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Karabük'te kontrolden çıkan otomobil Araç Çayı'na uçtu

Karabük'te kontrolden çıkan otomobil Araç Çayı'na uçtu.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te kontrolden çıkan otomobil Araç Çayı'na uçtu. Bir bölümü suya gömülen otomobilde hafif yaralanan 2 kişi boğulmaktan sonra kurtularak merdiven yardımıyla çaydan çıkarıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Karıt köyü Köprüsü'nde meydana geldi. Tuncay Ö. (45) idaresindeki 57 AAD 963 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün yanından demir korkuluklara çarptıktan sonra 10 metreden Araç Çayı'na uçtu. Tuncay Ö. ve yanındaki Sakine A., ters dönen ve bir bölümü suya gömülen otomobilden hafif yaralı olarak kendi imkanlarıyla çıktı. Tuncay Ö. ve Sakine A., suyun içinde kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin, merdiven yardımıyla Tuncay Ö. ve Sakine A'yı çaydan çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Otomobil, Karabük, Tragger, Sakine, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title