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Karabük'te Kontrolden Çıkan Araç Kazası: 3 Yaralı

Karabük'te Kontrolden Çıkan Araç Kazası: 3 Yaralı

Güncel Haberler

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç ağaca çarptı ve 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te kontrolden çıkan aracın ağaca çarptığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, F.B. idaresindeki 42 LG 106 plakalı otomobil, Bartın'dan Karabük'e seyir halindeyken Alabaş köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile birlikte R.B. ve O.B yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan F.B. ile R.B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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