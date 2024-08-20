Karabük'te kontrol altına alınan orman yangınının tahribatı dron ile görüntülendi

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde, önceki gün kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının ormanda bıraktığı tahribat dron ile havadan görüntülendi.

Ovacık ilçesinde Beydini ve Alınca köyleri arasındaki ormanda geçen cuma günü saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, 73 araç, 208 personel ve 2 yangın söndürme helikopterinin 54 saatlik çalışması sonucu önceki gün kontrol altına alındı. Yangında 80 hektar alanın etkilendiği tespit edildi. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının ormanda bıraktığı tahribat dron ile görüntülendi.