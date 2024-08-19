Karabük'te kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Karabük'ün Ovacık ilçesinde geçtiğimiz cuma günü çıkan orman yangınında 80 hektarlık alan etkilendi. Yangın, 54 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.
Ovacık ilçesinde Beydini ve Alınca köyleri arasındaki ormanda geçen cuma günü saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, 73 araç, 208 personel ve 2 yangın söndürme helikopterinin 54 saatlik çalışması sonucu dün kontrol altına alındı. Yangında 80 hektarlık alanın etkilendiği tespit edildi. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,