Haberler

Karabük'te kar etkili oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük ve Safranbolu'da etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde ve önemli kara yollarında ulaşımda aksamalara yol açabilir. Valilik, vatandaşları yüksek kar örtüsü ve çığ riski konusunda uyardı.

Karabük'te kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezi ile Safranbolu ilçesinde aralıklarla yağan kar, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi, Keltepe Kayak Merkezi ile yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde özellikle kuzey ve kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli kar yağışının beklendiği, yağışların yer yer 5-20 santimetre kar örtüsü oluşturacağı ve gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

Açıklamada, ulaşımda aksama, buzlanma ve don, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı

Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu

Afrika'da 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu
Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı

Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı
Osimhen, Nijerya'yı ikiye böldü: 118'de çıkan karar bomba

Osimhen ülkeyi ikiye böldü: 118'de çıkan karar olay oldu
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez

3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza asla izin vermez