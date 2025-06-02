Karabük'te Kentsel Dönüşüm ve Konut Projeleri İlerlemesi Değerlendirildi

Karabük'te Kentsel Dönüşüm ve Konut Projeleri İlerlemesi Değerlendirildi
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AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük genelinde devam eden kentsel dönüşüm projeleri ve konut inşaatları hakkında bilgi verdi. Soğuksu Mahallesi'nde 866 konut ve çeşitli sosyal tesislerin inşaatı sürerken, kent meydanı millet bahçesi projesinin de büyük bir ilerleme kaydettiği bildirildi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığı tarafından Karabük genelinde hayata geçirilen ve devam eden yatırımları değerlendirdi.

Salt, yaptığı yazılı açıklamada, Soğuksu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 2. ve 3. etap kapsamında, 866 konut, 53 iş yeri, Kur'an Kursu ve cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Projenin kentin çehresini değiştirecek önemli dönüşüm olduğunun altını çizen Salt, vatandaşların daha güvenli, sağlıklı ve modern konutlara kavuşması için projeyi önemsediklerini kaydetti.

Karabük merkez Yeşil Mahalle'de inşası süren Tapu ve Kadastro Hizmet Binasının yüzde 23,70 seviyesinde tamamlandığını aktaran Salt, modern mimarisi ve fonksiyonel yapısıyla vatandaşlara hizmet sunacak binanın da önemli ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

Salt, 78 bin metrekare alan üzerine projelendirilen Karabük Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi'nin ise yüzde 80 seviyesinde tamamlandığı bilgisini paylaştı.

İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında devam eden çalışmalara da değinen Salt, "Safranbolu Akçasu Mahallesi'nde 196 konutun ihalesi yapılarak inşaat çalışmaları başlatıldı. Ovacık'ta 36 konut ve 2 dükkanlı ticaret merkezinin altyapı ve çevre düzenleme işinde hafriyat çalışmaları başlatıldı. Yenice Yortan beldesinde 63 konutluk proje haziran ayı içerisinde ihaleye çıkacak. Eflani'de 2. etap 63 konutluk projenin ihalesi yapılarak sözleşme süreci devam ediyor. Eskipazar'da 321 konutluk proje 3 Haziran'da ihaleye çıkacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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