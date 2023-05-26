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Karabük'te Kenevir Yetiştiriciliği Yapan Şüpheliler Yakalandı

Karabük'te Kenevir Yetiştiriciliği Yapan Şüpheliler Yakalandı

Güncel Haberler

Karabük'te Hint keneviri yetiştirmek için evlerin odalarına özel düzenek kurdukları belirlenen iki zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 4 kök Hint keneviri bitkisi, 638 gram kurutulmaya bırakılmış esrar, 6 parça halinde toplamda net ağırlığı 28 gram gelen esrar ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinin odalarına havalandırma ve ısıtma sistemi kurdukları, ısı ölçerler ve buhar makineleriyle Hint keneviri için gerekli ortamı sağladıkları belirlendi.

Karabük'te Hint keneviri yetiştirmek için evlerin odalarına özel düzenek kurdukları belirlenen iki zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen iki adrese düzenlenen operasyonda 4 kök Hint keneviri bitkisi, 638 gram kurutulmaya bırakılmış esrar, 6 parça halinde toplamda net ağırlığı 28 gram gelen esrar ele geçirildi.

Operasyonda S K. ve F. M. gözaltına alındı.

Uyuşturucu için özel sistem

Şüphelilerin evlerinin odalarına havalandırma ve ısıtma sistemi kurdukları, ısı ölçerler ve buhar makineleriyle Hint keneviri için gerekli ortamı sağladıkları belirlendi.

Polis, Hint keneviri yetiştirilen odalarda, vantilatör, elektrikli soba ve mor ışık sistemi buldu.

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Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Karabük Güncel Haberler

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