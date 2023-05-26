Karabük'te Kenevir Yetiştiriciliği Yapan Şüpheliler Yakalandı

Karabük'te Hint keneviri yetiştirmek için evlerin odalarına özel düzenek kurdukları belirlenen iki zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 4 kök Hint keneviri bitkisi, 638 gram kurutulmaya bırakılmış esrar, 6 parça halinde toplamda net ağırlığı 28 gram gelen esrar ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinin odalarına havalandırma ve ısıtma sistemi kurdukları, ısı ölçerler ve buhar makineleriyle Hint keneviri için gerekli ortamı sağladıkları belirlendi.