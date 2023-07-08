Karabük'te Kendisinden Haber Alınamayan Kişi Evde Ölü Bulundu

Karabük'te 100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan Adnan Almalı'dan bir süredir haber alınamaması üzerine yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, evde Almalı'nın cesediyle karşılaştı. Ceset, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.