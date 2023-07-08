Karabük'te Kendisinden Haber Alınamayan Kişi Evde Ölü Bulundu
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Karabük'te 100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan Adnan Almalı'dan bir süredir haber alınamaması üzerine yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, evde Almalı'nın cesediyle karşılaştı. Ceset, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Karabük'te bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Cadde'deki 4 katlı apartmanda oturan Adnan Almalı'dan (27) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, evde Almalı'nın cesediyle karşılaştı.
Almalı'nın cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel