Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi'nde Kar Yağışı Etkili Oldu

Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete açılan 2 bin rakımlı kayak merkezinde, gündüz başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

Kayak merkezinin zirvesi, yağışın ardından karla kaplandı.

Hava sıcaklığının en yüksek 6, en düşük sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü merkezde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.