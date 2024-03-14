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Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi'nde Kar Yağışı Etkili Oldu

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Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete açılan 2 bin rakımlı kayak merkezinde, gündüz başlayan sağanak yerini kara bıraktı. Kayak merkezinin zirvesi, yağışın ardından karla kaplandı. Hava sıcaklığının en yüksek 6, en düşük sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü merkezde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete açılan 2 bin rakımlı kayak merkezinde, gündüz başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

Kayak merkezinin zirvesi, yağışın ardından karla kaplandı.

Hava sıcaklığının en yüksek 6, en düşük sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü merkezde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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