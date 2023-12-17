Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi'nde gece saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı. Kayak merkezinin zirvesi karla kaplandı ve kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Ayrıca kar, kentin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi'nde Kar Etkili Oldu

Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce hizmete alınan iki bin rakımlı kayak merkezinde, gece saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

Kayak merkezinin zirvesi, bir süre etkisini gösteren yağışın ardından karla kaplandı.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 4, en düşük sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü merkezde karın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Ayrıca kar, kentin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.