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Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi Karla Kaplandı

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Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce hizmete açılan 2000 rakımlı kayak merkezinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 1, en düşük sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü merkezde karın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce hizmete açılan 2000 rakımlı kayak merkezinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

Kayak merkezinin zirvesi, bir süre etkisini gösteren yağışın ardından karla kaplandı.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 1, en düşük sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü merkezde karın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kayak Merkezi Gençlik Karabük Hava Durumu Spor Güncel Haberler

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