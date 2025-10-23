Karabük'te KBÜFEST-81 İl Festivali Tamamlandı

Karabük'te düzenlenen "KBÜFEST-81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor" etkinliği tamamlandı.

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye'nin kültürel zenginliği ve çeşitliliğinin ortaya konulduğu etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılar yer aldı.

Festivaldeki stantları gezen Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, festivalde 81 ilin tanıtımının yapıldığını söyledi.

Festivalde illerin kültür, tarih, coğrafi güzellikleri, giyim ve kıyafet özellikleri ile gastronomik değerlerinin tanıtıldığını belirten Kırışık, "Aynı zamanda 90 öğrenci kulübümüz stantlarda yaptıkları faaliyetleri hem öğrencilerimize hem akademik ve idari personelimize hem de halkımıza tanıttı. Sivil toplum kuruluşları da stantlarda etkinliklerini tanıttı. Uluslararası öğrencilerimiz de ülkelerini ve kültürlerini tanıtma fırsatı yakaladı." dedi.

Çeşitli sergiler, sanat etkinlikleri, yöresel gösteriler, halk oyunları ve yöresel lezzetlerin sergilendiği ve 81 ilin tanıtımının yapıldığı KBÜFEST, Grup Yekta konseri ve Adıyaman yöresi sıra gecesi etkinlikleriyle sona erdi.