Karabük'te kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya öldü - Haberler

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Karabük'te kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya öldü

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya öldü

Karabük'te kaza yaptıktan sonra savrulan hafif ticari aracın çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti.

Karabük'te kaza yaptıktan sonra savrulan hafif ticari aracın çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti.

Y.D. idaresindeki 34 BOD 64 plakalı hafif ticari araç, 5000 Evler Kavşağı'nda manevra yapan R.Ş'nin kullandığı 78 ABB 220 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan R.Ş. yönetimindeki araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Denizer'e (51) çarptı.

Yaralanan Denizer, sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Denizer, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Karabük Tragger Kaza Güncel Haberler

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