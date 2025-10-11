Haberler

Karabük'te Kaza: Otomobil Motosiklete Çarpıp Sürücüyü Yaraladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te kırmızı ışıkta duran motosiklete arkadan çarpan otomobil kazası sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

KARABÜK'te otomobil, kırmızı ışıkta duran motosiklete arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 22.45 sıralarında Demirçelik Kavşağı'nda meydana geldi. H.T. idaresindeki 57 ACJ 121 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran B.K. idaresindeki 78 ACK 904 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. B.K. sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER: Murat ÖZELCİ/KARABÜK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan'dan hemşehrilerini coşturan sözler: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz

Bu sözlerle hemşehrilerini coşturdu: Önce ben gideceğim sonra siz
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafa karışıklığına son! Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem

Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.