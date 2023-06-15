Karabük'te Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önce kaldırıma ardından aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza 5000 Evler Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Kazada sürücü ile birlikte bulunan M.E.A. isimli yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.