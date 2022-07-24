Karabük'te kayıp kişinin cesedi çay kenarında bulundu Karabük'ün Yenice ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi, Filyos Çayı kenarında ölü bulundu. Karabük'ün Yenice ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi, Filyos Çayı kenarında ölü bulundu. Karşıyaka Mahallesi'nde Mevlüt Ören (44), çarşamba günü evinden çıktı. Ören'in akşam eve gelmemesi üzerine ailesi, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında Ören'in cesedi Filyos Çayı kenarında bulundu. AA / Ahmet Özler - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karabük'te kayıp kişinin cesedi çay kenarında bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.