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Karabük'te kayınpederi tarafından tüfekle vurulan kişi öldü, ağabeyi ise yaralandı

Karabük'te kayınpederi tarafından tüfekle vurulan kişi öldü, ağabeyi ise yaralandı

Güncel Haberler

Karabük'te N.Y'nin evinin önünde çıkan tartışmada kayınpederi tarafından tüfekle vurulan Ümit Y. hayatını kaybetti, ağabeyi Önder Y. ise yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri N.Y'yi gözaltına aldı.

Karabük'te kayınpederi tarafından tüfekle vurulan kişi öldü, ağabeyi ise yaralandı.

Aydınlıkevler Mahallesi Paladede Caddesi'nde N.Y'nin evinin bulunduğu apartmanın önüne damadı Ümit Y. ve onun ağabeyi Önder Y. geldi.

İkinci katta bulunan evinin balkonuna çıkan N.Y, damadı ve ağabeyiyle tartışmaya başladı.

N.Y, bir süre sonra evinde bulunan tüfekle balkondan Ümit Y. ve Önder Y'ye ateş açtı.

Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Ümit Y. ve Önder Y, vatandaşlar tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Ümit Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, N.Y'yi gözaltına aldı.

Kayabaşı Mahallesi Hacıalay Caddesi'nde, N.Y'ye ait tek katlı evde 5 Haziran günü çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü. Yangının nedenine ilişkin çalışma başlatan polis, kundaklama şüphesiyle N.Y'nin damadı Ümit Y'yi gözaltına almış, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Şüpheli Ümit Y'nin, dün cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Karabük Güncel Haberler

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