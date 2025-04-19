Karabük'te Kayalık Alana Düşen İnek Kurtarıldı
Karabük'te bir inek, kayalık bir alanın içine düştü. AFAD ekipleri, ineği halata bağlayarak vinç yardımıyla kurtardı ve sahibine teslim etti.
Karabük'te kayalık alana düşen inek AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Başköy köyünde bir inek, kayalık alana düştü.
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, halata bağladıkları ineği vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel