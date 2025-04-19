Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

Süper Lig'e ilk yükselen takım belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Cezaevinde tutuklu bulunan Ayşe Barım rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Ayşe Barım apar topar hastaneye kaldırıldı
Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi

Ünlü oyuncu, katlettiği arkadaşıyla böyle eğlenmiş

Karabük'te Kayalık Alana Düşen İnek Kurtarıldı

Karabük'te Kayalık Alana Düşen İnek Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te bir inek, kayalık bir alanın içine düştü. AFAD ekipleri, ineği halata bağlayarak vinç yardımıyla kurtardı ve sahibine teslim etti.

Karabük'te kayalık alana düşen inek AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Başköy köyünde bir inek, kayalık alana düştü.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, halata bağladıkları ineği vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.