Senegalli öğrencileri taşıyan minibüs, alt yola uçtu: 17 yaralı

Karabük'te kayak merkezinden dönen üniversite öğrencilerini taşıyan minibüs, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten yere uçtu. 17 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

KARABÜK'te hafta sonu tatili için gittikleri kayak merkezinden dönen Senegalli üniversite öğrencilerini taşıyan minibüsün, kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten alt yola uçması sonucu 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Düzçam köyü mevkisinde meydana geldi. Hafta sonu tatili için Keltepe Kayak Merkezi'ne giden Senegalli Karabük Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Yasin Özdal idaresindeki 78 ACL 031 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten alt yola uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan üniversitesi öğrencisi 16 genç ile minibüs şoförü, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

