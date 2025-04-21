Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama

Öcalan'la Sırrı Süreyya Önder'siz ilk görüşme
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

PKK elebaşı Öcalan'dan dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder mesajı
Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

Devlet Bahçeli'den yeni görüntü! Paylaşıma düşülen not çok manidar
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı.

Minguzzi cinayeti organize suç örgütü kapsamına alındı

Karabük'te Kaya Parçası Düşen Otomobilde 5 Yaralı

Karabük'te Kaya Parçası Düşen Otomobilde 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Yenice ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin üzerine kaya parçası düşmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları hakkında bilgi verildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde üzerine kaya parçası düşen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Karabük-Yenice kara yolunda E.Ö. idaresindeki 05 LA 567 plakalı otomobilin seyir halindeyken üzerine kaya parçası düştü.

Kazada sürücü ile yanındaki S.Ö, G.Ö, Ö.Ö. (12) ve E.Ö. (3) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.