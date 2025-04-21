Karabük'te Kaya Parçası Düşen Otomobilde 5 Yaralı
Karabük'ün Yenice ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin üzerine kaya parçası düşmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları hakkında bilgi verildi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde üzerine kaya parçası düşen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Karabük-Yenice kara yolunda E.Ö. idaresindeki 05 LA 567 plakalı otomobilin seyir halindeyken üzerine kaya parçası düştü.
Kazada sürücü ile yanındaki S.Ö, G.Ö, Ö.Ö. (12) ve E.Ö. (3) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel