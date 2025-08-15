Karabük'te Kavşakta 3 Araçlık Kaza: 3 Yaralı

Karabük'te Kavşakta 3 Araçlık Kaza: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te meydana gelen kazada, 3 otomobilin karıştığı olayda 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

KARABÜK'te 3 otomobilin karıştığı, 1'i çocuk, 3 kişinin yaralandığı kavşaktaki kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. F.Ö. idaresindeki 06 BS 1815 plakalı otomobil ile E.C. idaresindeki 34 NAD 647 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen 34 NAD 647 plakalı otomobil, park halinde bulunan ve içindekilerin indiği sırada 78 ABK 905 plakalı otomobile çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 34 NAD 647 plakalı otomobilin sürücüsü E.C. ile yanındaki Ş.Ç. ve C.C. (11) yaralandı. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a özel doğum günü sürprizi

Ayrılık söylentilerinden sonra sürpriz hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara yolunda araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Kısa sürede ormanı yutan yangının nedeni akılalmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.