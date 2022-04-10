Karabük'te "kavga ihbarı"na giden polislere sürpriz kutlama - Haberler

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Karabük'te "kavga ihbarı"na giden polislere sürpriz kutlama

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te 'kavga ihbarı'na giden polislere sürpriz kutlama

Karabük'te kavga ihbarına giden polisler, pasta sürpriziyle karşılaştı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te kavga ihbarına giden polisler, pasta sürpriziyle karşılaştı.

100. Yıl Mahallesi 1003 nolu cadde üzerindeki bir kafenin önünde bıçaklı kavga olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Kafenin önüne ulaşan ekipler, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaştı.

Kafe sahibi, çalışanları ve vatandaşlar tarafından karşılanan ekiplere, pasta sürprizi yapıldı.

Polisler ve kafe çalışanları, pastayı birlikte kesti. Daha sonra İzmir Marşı okundu.

Polisler, sürprize katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Karabük, Polis, kavga, Güncel, Haberler

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