Karabük'te Kasten Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

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Karabük'te, hakkında 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan S.A. adlı firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Karabük'te hakkında "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il merkezinde çalışma yürütüldü.

Hakkında "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalama kararı bulunan S.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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