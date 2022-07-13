Karabük'te kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kardeşler arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kardeşler arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Emek Mahallesi'nde M.Ç. ile ağabeyi R.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.Ç, yanındaki bıçakla R.Ç'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan R.Ç'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. M.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı. AA / Ahmet Özler - Güncel Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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