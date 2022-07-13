Karabük'te kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

AA - Ahmet Özler - Güncel
 - Güncelleme:
Karabük'te kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kardeşler arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kardeşler arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Emek Mahallesi'nde M.Ç. ile ağabeyi R.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.Ç, yanındaki bıçakla R.Ç'yi çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan R.Ç'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

M.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Safranbolu Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title