Karabük'te kardan kapanan 44 köy yolundan 18'i ulaşıma açıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 18 köy yolunda yeniden ulaşımın sağlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde 1 metreyi aşan yoğun kardan dolayı kent genelinde 44 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Bunlardan 18'inin açıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin 26 yolda çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.