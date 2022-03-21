Karabük'te kardan kapanan 44 köy yolundan 18'i ulaşıma açıldı - Haberler

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Karabük'te kardan kapanan 44 köy yolundan 18'i ulaşıma açıldı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te kardan kapanan 44 köy yolundan 18'i ulaşıma açıldı

Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 18 köy yolunda yeniden ulaşımın sağlandığı bildirildi.

KARABÜK (AA) - Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 18 köy yolunda yeniden ulaşımın sağlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde 1 metreyi aşan yoğun kardan dolayı kent genelinde 44 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Bunlardan 18'inin açıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin 26 yolda çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Karabük, kar, Güncel, Haberler

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