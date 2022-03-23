Karabük'te kardan kapanan 26 köy yolu ulaşıma açıldı - Haberler

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Karabük'te kardan kapanan 26 köy yolu ulaşıma açıldı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te kardan kapanan 26 köy yolu ulaşıma açıldı

Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 26 köy yolunda yeniden ulaşım sağlanıyor.

KARABÜK (AA) - Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 26 köy yolunda yeniden ulaşım sağlanıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde 1 metreyi aşan kardan dolayı kent genelinde 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

Köylere yeniden ulaşım sağlanması için 2'şer yükleyici ve kar bıçaklı kamyon, 6'şar beko loder ve pickup, 14 greyder ve 70 personelle yapılan çalışma sonucu yollar tekrar açıldı.

Böylece kentte kapalı köy yolu kalmadı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Karabük, kar, Güncel, Haberler

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