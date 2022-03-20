Karabük'te kardan kapanan 119 köy yolundan 52'si ulaşıma açıldı
AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te yoğun kar nedeniyle kapanan 119 köy yolundan 52'sinin ulaşıma açıldığı bildirildi.
KARABÜK (AA) - Karabük'te yoğun kar nedeniyle kapanan 119 köy yolundan 52'sinin ulaşıma açıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kardan dolayı il genelinde 119 köy yolunun ulaşıma kapandığı hatırlatıldı.
Bunlardan 52'sinin açıldığı belirtilen açıklamada, ekiplerin diğer 67 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
AA / Orhan Kuzu - Güncel