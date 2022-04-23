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Karabük'te kara yolunda koşan karaca görüntülendi

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te kara yolunda koşan karaca görüntülendi

Karabük'te bir karacanın kara yolunda koşması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir karacanın kara yolunda koşması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük-Yenice kara yolunda otomobili ile ilerleyen bir sürücü, aniden karşısında karaca gördü. Sürücü, karacanın kara yolunda koşmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Karaca, daha sonra yol kenarına çıkarak gözden kayboldu.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Karabük Yenice, Karabük, Güncel, Haberler

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