Karabük'te kara yolunda koşan karaca görüntülendi

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir karacanın kara yolunda koşması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük-Yenice kara yolunda otomobili ile ilerleyen bir sürücü, aniden karşısında karaca gördü. Sürücü, karacanın kara yolunda koşmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Karaca, daha sonra yol kenarına çıkarak gözden kayboldu.