Karabük'te kara yolunda koşan karaca görüntülendi
AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te bir karacanın kara yolunda koşması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
KARABÜK (AA) - Karabük'te bir karacanın kara yolunda koşması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük-Yenice kara yolunda otomobili ile ilerleyen bir sürücü, aniden karşısında karaca gördü. Sürücü, karacanın kara yolunda koşmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Karaca, daha sonra yol kenarına çıkarak gözden kayboldu.
AA / Orhan Kuzu - Güncel