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Karabük'te kar yeniden yüzünü gösterdi

İhlas Haber Ajansı - Yasin Erdem - Güncel
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Karabük'te kar yeniden yüzünü gösterdi Karabük'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te kar yeniden yüzünü gösterdi

KARABÜK - Karabük'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Karabük'te bir hafta aradan sonra yeniden yüzünü gösteren kar yağışı Karabük-Bartın karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle Karabük-Bartın karayolu 1030 rakımlı Ahmetusta geçidinde yağışlar sonrası yollar beyaz örtüyle kaplandı. Yaklaşık 10 santimetreye ulaşan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri yol güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken sürücülerin dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.

Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kent kısa sürede beyaz örtüye büründü.

Karabük'te kar yeniden yüzünü gösterdi

Karabük'te kar yeniden yüzünü gösterdi

Karabük'te kar yeniden yüzünü gösterdi

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Güncel

Karabük, kar, Güncel, Haberler

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