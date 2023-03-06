Karabük'te kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi Güncel Haberler Karabük'te kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi bahar ayının ilk haftasında yeniden karla kaplandı. Karabük'te kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi KARABÜK - Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi bahar ayının ilk haftasında yeniden karla kaplandı. Karabük kent merkezinde yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimleri ise karla kaplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Keltepe Kayak Merkezi'nde sabaha karşı başlayan kar yağışı sonrası tesis yeniden karla kaplandı. Kar yüksekliğinin 10 santimetreyi bulduğu kayak merkezinde yağışların araklılarla devam edeceği öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Kayak Merkezi Karabük Güncel Haberler

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