Karabük'te kar nedeniyle kapalı olan 102 köy yolunun 23'ü açıldı

Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 102 köy yolu ulaşıma kapanmışken, ekiplerin çalışmaları sonucu 23 yol tekrar ulaşıma açıldı. Valilik açıklamasında, kapalı yol sayısının 79'a düştüğü belirtildi.

Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda kapalı köy yolu sayısının 79'a düşürüldüğü aktarılan açıklamada, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin 30 iş makinesiyle sahada görev yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
