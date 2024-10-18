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Karabük'te Kar Yağışı Kayak Merkezlerini Beyaza Bürüdü

Karabük'te Kar Yağışı Kayak Merkezlerini Beyaza Bürüdü
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Karabük'ün yüksek kesimlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı, Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığını 20 santimetreye çıkardı. Eflani ve Safranbolu bölgelerinde de etkili olan kar, bölgede kış turizmini canlandırdı.

KARABÜK'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde dünden beri aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Merkeze 23 kilometre uzaklıkta olan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kayak merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışı, Eflani ilçesine bağlı Alpagut köyü, Safranbolu ilçesinde bulunan bin 700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisinde de etkili oldu. Karabük kent merkezinde ise aralıklarla sağanak etkili oluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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