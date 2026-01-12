Haberler

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı

Güncelleme:
Karabük'ün yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle bazı yollarında aksamalar yaşanırken, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

KARABÜK'ün yüksek kesimleri, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta mevkisinde trafikte aksamalar yaşandı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Sürücülerin yolda düşük hızda seyrettiği görüldü. Ahmet Usta mevkisinde çam ağaçları, kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
