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Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

Güncel Haberler

Karabük'te kar yağışı etkili oluyor Karabük'ün Ovacık ilçesi ile Kemikli Rampalarında aniden etkili olmaya başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesi ile Kemikli Rampalarında aniden etkili olmaya başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Karabük'te kar yağışı etkili olmaya başladı.

Ovacık ilçesinde başlayan kar doğayı beyaz örtüyle kapladı.

Öte yandan Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında aniden bastıran kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken trafikte dikkatli bir şekilde ilerlemeleri noktasında uyarılar yapılıyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karabük Güncel Haberler

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