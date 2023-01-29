Karabük'te kar yağışı etkili oluyor Güncel Haberler Karabük'te kar yağışı etkili oluyor Karabük'ün Ovacık ilçesi ile Kemikli Rampalarında aniden etkili olmaya başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Karabük'te kar yağışı etkili oluyor KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesi ile Kemikli Rampalarında aniden etkili olmaya başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Meteorolojinin uyarılarının ardından Karabük'te kar yağışı etkili olmaya başladı. Ovacık ilçesinde başlayan kar doğayı beyaz örtüyle kapladı. Öte yandan Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında aniden bastıran kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken trafikte dikkatli bir şekilde ilerlemeleri noktasında uyarılar yapılıyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Karabük Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karabük'te kar yağışı etkili oluyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.