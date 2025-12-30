Haberler

Karabük il merkezinde kar kalınlığı 75 santimetre ölçüldü

Karabük il merkezinde kar kalınlığı 75 santimetre ölçüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük kent merkezinde, 26 Aralık'ta başlayan yoğun yağışların ardından kar kalınlığı 75 santimetreye ulaştı. Valilik, bu durumun son yıllardaki en yüksek kar kalınlığı olduğunu belirterek, gerekli tedbirlerin alınmakta olduğunu açıkladı. Ayrıca, yoğun kar yağışı nedeniyle hasta taşıma işlemleri de yapıldı.

Karabük kent merkezinde kar kalınlığı 75 santimetre ölçüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezinde 19 Ocak 2022'de ölçülen 70 santimetrelik kar kalınlığının, 26 Aralık'ta başlayarak aralıksız devam eden yoğun yağışın ardından 75 santimetreye ulaşarak yeni bir rekor olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

İl genelinde etkisini sürdüren yağışın, özellikle il merkezinde son yılların en yüksek kar kalınlığına ulaşılmasına neden olduğuna değinilen açıklamada, "Çalışmalar Valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımız tarafından aralıksız olarak sürdürülmektedir. Valiliğimizde oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından takip ve koordine edilen çalışmalar kapsamında ulaşımın aksamaması, kamu hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm ekiplerimiz 7/24 esasına göre sahada görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızın, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

2 diyaliz hastası ve 1 hasta yakını hastaneye ulaştırıldı

Öte yandan, Yenice ilçesine bağlı Yamaç köyünde ikamet eden 74 ve 82 yaşlarındaki diyaliz hastası 2 kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle tedaviye gidemediklerini bildirmeleri üzerine, jandarma ekiplerince alınarak sağlık ekipleriyle hastaneye götürüldü.

Merkez ilçeye bağlı Kadıköy'de de Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olması planlanan çocuğuna refakat etmek isteyen anne, İl Özel İdaresine ait araçla hastaneye ulaştırıldı.

Kar koyunların boyunu aştı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde de kar yağışı etkili oluyor.

İlçeye bağlı Sofular köyünde hayvancılık yapan Süreyya İncedere, koyunlarını sulamaya götürdüğü anları cep telefonuyla kayda aldı.

Görüntülerde, koyunların boylarını geçen karda suya gitmeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Yunan bakan Gazze'deki tarafını seçti, ülke ayağa kalktı

Yunan bakan Gazze'deki katliamda tarafını seçti, ülke ayağa kalktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Kurtarma ekipleri sevk edildi

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Ekipler sevk edildi
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Kurtarma ekipleri sevk edildi

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Ekipler sevk edildi
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar