Karabük il merkezinde kar kalınlığı 75 santimetre ölçüldü

Karabük kent merkezinde kar kalınlığı 75 santimetre ölçüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezinde 19 Ocak 2022'de ölçülen 70 santimetrelik kar kalınlığının, 26 Aralık'ta başlayarak aralıksız devam eden yoğun yağışın ardından 75 santimetreye ulaşarak yeni bir rekor olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

İl genelinde etkisini sürdüren yağışın, özellikle il merkezinde son yılların en yüksek kar kalınlığına ulaşılmasına neden olduğuna değinilen açıklamada, "Çalışmalar Valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımız tarafından aralıksız olarak sürdürülmektedir. Valiliğimizde oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından takip ve koordine edilen çalışmalar kapsamında ulaşımın aksamaması, kamu hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm ekiplerimiz 7/24 esasına göre sahada görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızın, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

2 diyaliz hastası ve 1 hasta yakını hastaneye ulaştırıldı

Öte yandan, Yenice ilçesine bağlı Yamaç köyünde ikamet eden 74 ve 82 yaşlarındaki diyaliz hastası 2 kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle tedaviye gidemediklerini bildirmeleri üzerine, jandarma ekiplerince alınarak sağlık ekipleriyle hastaneye götürüldü.

Merkez ilçeye bağlı Kadıköy'de de Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olması planlanan çocuğuna refakat etmek isteyen anne, İl Özel İdaresine ait araçla hastaneye ulaştırıldı.

Kar koyunların boyunu aştı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde de kar yağışı etkili oluyor.

İlçeye bağlı Sofular köyünde hayvancılık yapan Süreyya İncedere, koyunlarını sulamaya götürdüğü anları cep telefonuyla kayda aldı.

Görüntülerde, koyunların boylarını geçen karda suya gitmeleri yer aldı.