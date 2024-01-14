Karabük'te Kar Kalınlığı 40 Santimetreye Ulaştı
Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Hafta sonu tatilciler, kayak keyfi yapmak için merkeze akın etti.
KARABÜK'te kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Keltepe Kayak Merkezi'ne, hafta sonu gelen tatilciler, kayak keyfi yaptı.
Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Kayak sezonunun cuma günü açıldığı kayak merkezi, hafta sonunda ilgi gördü. Çam ormanları arasında doğal güzellikleriyle de ilgi gören kayak merkezinde tatilciler, pistlerde kayak keyfi yaptı. (DHA)