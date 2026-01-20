Haberler

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 144 köy yolunun tamamı açıldı

Güncelleme:
Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 144 köy yolu, Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda ekiplerin çabalarıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 144 köy yolunun hepsi ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 144 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda kapalı köy yolunun kalmadığı aktarılan açıklamada, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin 32 iş makinesiyle sahada görev yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
