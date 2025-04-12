Karabük'te Kapalı Köy Yolları İçin Ekipler Seferber Oldu

Kapalı köy yollarını açmak için ekipler seferber oldu

Özel İdare ekipleri hastalara ve ineği doğum yapan besicilerin yardımına koştu

KARABÜK - Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, aynı zamanda sağlık yardımı bekleyen vatandaşlar ile ineği doğum yapan besicilerinde imdadına yetişiyor.

Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla Köyü Nahta Mahallesi'nde rahatsızlanan Hacer Dönmez için harekete geçen Özel İdare ekipleri, yer yer yaklaşık 50 santimetreyi bulan ve yoğun kar yağışı nedeniyle zor koşullarda ilerleyerek bölgeye ulaştı. Zorlu hava şartlarına rağmen hastaya ulaşan İl Özel İdare ekipleri, vatandaşı alarak Ovacuma Köyü'nde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine ulaştırdı. Ekiplerin hem yol açma çalışmalarını hem de acil durumlara müdahaleyi eş zamanlı olarak sürdürdüğü bildirildi.

Diğer yandan Eflani İlçesi'ne bağlı Bağlıca Köyü'nde ineği doğum yapan vatandaşın yardımına yetişen özel idare ekipleri veterineri bölgeye ulaştırarak ineğin doğum yapmasına yardımcı oldu.