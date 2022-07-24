Karabük'te kanyonda mahsur kalan 14 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan kanyonda mahsur kalan 14 kişiyi kurtarmak için jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri çalışma başlattı. Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan kanyonda mahsur kalan 14 kişiyi kurtarmak için jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri çalışma başlattı. Şeker Kanyonu'na gezi düzenleyen 14 kişilik bir grup, Yazıköy İncebacaklar Mahallesi Aslandibi Şimşirdere bölgesinde mahsur kaldı. Bulundukları yerden çıkmaya çalışan gruptan bir kişi düşerek yaralandı. Bunun üzerine grup üyeleri, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. AA / Ahmet Özler - Güncel Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Jandarma Karabük AFAD Güncel Haberler

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