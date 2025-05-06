Karabük'te Kamyonun Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Karabük'te yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Afganistan uyruklu 18 yaşındaki genç kız, hastaneye sevk edilirken yaşamını yitirdi.
Karabük'te kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.
B.Ö. (30) idaresindeki 78 ABS 003 plakalı kamyon, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Afganistan uyruklu Sawita Faizi'ye (18) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan genç kız, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel