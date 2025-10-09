Karabük'te Kamyonetin Su Kanalına Devrilmesi: 5 Yaralı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir kamyonetin su kanalına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kamyonetin su kanalına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
T.T. idaresindeki 28 TA 560 plakalı kamyonet, İsmetpaşa mevkisinde yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki S.T, H.T, H.G. ve A.T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel