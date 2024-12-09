Karabük'te Kamyonet Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
Karabük-Yenice kara yolunda kontrolden çıkan bir kamyonet, şarampole devrildi. Sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Fikret O. idaresindeki 78 AAB 969 plakalı kamyonet, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü Mescitli Çeşme mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Takla atan ve yaklaşık 50 metre sonra duran kamyonetin Filyos Çayı'na düşmesini ağaçlar engelledi.
Kazada, sürücü ile yanındaki Mert Cihan S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kamyonetten çıkarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.