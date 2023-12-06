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Karabük'te Kamyon Sürücüsü Tomruk Altında Hayatını Kaybetti

6 Aralık 2023 19:27 Son Güncelleme: 19:28 Abone Ol

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir kamyon sürücüsü, yükünü indirdiği sırada üzerine düşen tomruk sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.