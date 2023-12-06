Karabük'te Kamyon Sürücüsü Tomruk Altında Hayatını Kaybetti
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir kamyon sürücüsü, yükünü indirdiği sırada üzerine düşen tomruk sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde üzerine tomruk düşen kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.
Kastamonu'dan 37 AAV 440 plakalı kamyonuyla Mermer Mahallesi'ndeki orman ürünleri fabrikasına giden Metin Baltacı (60), yükünü indirdiği sırada tomruklardan biri üzerine düştü.
Fabrikadaki işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Baltacı'nın cenazesi Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.